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Nicoleta Pauliuc, către Ilie Bolojan: ”Nu mă intimidați. Amenințările dumneavoastră nu mă impresionează”- VIDEO

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat9 nov. 2026, 21:06
Actualizat9 nov. 2026, 21:11
SursăRealitatea.Net

Nicoleta Pauliuc, senator PNL, a transmis luni seară un mesaj ferm liderului liberal Ilie Bolojan, în care a subliniat că nu se lasă intimidată de ultimatumul acestuia privind retragerea acțiunilor din instanță și a avertizat că dreptul la liberă exprimare și accesul la justiție nu pot fi sacrificate în numele disciplinei de partid. Totodată, aceasta l-a acuzat pe liderul PNL că încearcă să înlocuiască libertatea de opinie cu obediența și dezbaterea internă cu ultimatumurile.

Nicoleta Pauliuc: ”Domnule Bolojan, nu mă intimidați”

Domnule Bolojan, trei mesaje vreau să vă transmit. Unu: nu mă intimidați. Am avut în viață lupte mult mai grele decât o dispută cu un președinte de partid care, atunci când nu reușește să convingă, încearcă să-și impună autoritatea prin amenințări și ultimatumuri. Am învins cancerul, așa că va trebui să mă iertați dacă amenințările dumneavoastră nu mă impresionează. Iar acum veniți cu un ultimatum de zece zile: ori ne retragem acțiunile din instanță, ori ne dați afară din grupurile parlamentare. Un astfel de gest nu e doar autoritar, e mărunt și meschin. Domnule Bolojan, am trecut prin chimioterapie. Chiar credeți că mă sperie o ședință de partid?

a transmis Nicoleta Pauliuc, pe Facebook.

Nicoleta Pauliuc: ”Judecătorii sunt cei care vor stabili cine are dreptate”

Senatorul PNL a invocat dreptul constituțional de acces la justiție, afirmând că nu va renunța la procesele împotriva deciziilor conducerii partidului.

Doi: dreptul de acces la justiție este garantat de articol 21 din Constituție. Sunt avocat de profesie, cunosc Constituția și legile României. Loialitatea față de un partid nu poate însemna renunțarea la dreptul de a cere dreptate în instanță. Dacă eu consider că o decizie încalcă legea sau statutul PNL, am dreptul să o contest. Judecătorii sunt cei care vor stabili cine are dreptate. Și atunci vă întreb, domnule Bolojan, dacă sunteți atât de convins că noi greșim, de ce insistați să ne retragem procesele? Nu ar fi mai simplu să le câștigați?

a mai spus aceasta.

Nicoleta Pauliuc: ”Nu am candidat cu ajutorul lui Ilie Bolojan și nici pentru Ilie Bolojan”

Mai mult, membra PNL a subliniat că a candidat pentru a reprezenta interesele cetățenilor și pentru a apăra pacienții, familiile și antreprenorii români, nu pentru a susține automat deciziile conducerii partidului.

Trei: eu nu am uitat de ce am intrat în politică. Dumneavoastră, când am candidat din partea PNL în Ilfov, nu am candidat cu ajutorul lui Ilie Bolojan și nici pentru Ilie Bolojan. Am candidat pentru niște oameni cărora le-am promis că voi apăra pacienții, familiile și antreprenorii români. Nu le-am promis că voi ridica mâna la comandă. Apoi guvernul pe care l-ați condus a introdus neplata primei zile de concediu medical, a impus plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și a adoptat măsuri fiscale care au pus o presiune uriașă asupra firmelor românești. Așa că vă întreb: eu m-am îndepărtat de valorile liberale sau dumneavoastră v-ați îndepărtat de oamenii pe care PNL a promis că-i reprezintă?

a afrimat liberala.

Nicoleta Pauliuc: ”Riscați să duceți PNL pe un drum în care libertatea de opinie este înlocuită cu obediența”

De asemenea, Nicoleta Pauliuc l-a avertizat pe Ilie Bolojan că riscă să ducă PNL într-o direcție în care libertatea de opinie este înlocuită de obediență, iar dezbaterea internă de ultimatumuri.

În încheiere, domnule Bolojan, ce ar trebui să facă un parlamentar atunci când consideră că propriul partid se îndepărtează de ceea ce a promis alegătorilor? Să tacă? Să se supună? Să renunțe la dreptul de a contesta deciziile conducerii? Și dacă refuză, îl dați afară? Asta numiți dumneavoastră modernizare și democrație? Dacă liberalismul a ajuns să însemne doar libertate de a fi de acord cu șeful, atunci problema nu este că eu am uitat ce înseamnă să fii liberal. Problema este că dumneavoastră ați uitat și riscați să duceți PNL pe un drum în care libertatea de opinie este înlocuită cu obediența, iar dezbaterea cu ultimatumul

a conchis Nicoleta Pauliuc.
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