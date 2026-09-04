Nicușor Dan schimbă strategia pentru formarea Guvernului. Ce nume-surpriză ar putea fi propus premier

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 20:22

Președintele Nicușor Dan ia în calcul o variantă surpriză pentru funcția de prim-ministru, în contextul în care partidele nu reușesc să formeze majoritatea necesară în Parlament.

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