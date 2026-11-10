Nicușor Dan susține o conferință de presă la Cotroceni. Ce teme va aborda președintele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 nov. 2026, 16:32

Președintele României, Nicușor Dan, va susține marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului a anunțat că va vorbi despre provocările din ultimele luni și prioritățile pentru perioada următoare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nicusor danconferinta de presa