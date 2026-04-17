Prim-vicepreședinte AUR Dan Dungaciu: „Nicușor Dan jignește jumătate de Românie”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 apr. 2026, 14:32

„Jumătate dintre români sunt antioccidentali, ne spune președintele României, Nicușor Dan, într-o intervenție publică suficient de confuză, dar suficient de dură în privința acestui calificativ. Alianța pentru Unirea Românilor - AUR, care are în spate 40% din electorat, procent asumat și de domnia sa, ar reprezenta electoratul antioccidental.

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