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Război total între ministrul Economiei și Victor Ponta pe tema diplomelor: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră!”

Război total între ministrul Economiei și Victor Ponta pe tema diplomelor: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră!”

Război total între ministrul Economiei și Victor Ponta pe tema diplomelor: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră!”

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 28 nov. 2025, 18:20

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a decis să rupă tăcerea și să pună capăt speculațiilor lansate de Victor Ponta

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a decis să rupă tăcerea și să pună capăt speculațiilor lansate de Victor Ponta, publicându-și diplomele de studii pe internet. Totul a pornit după ce fostul premier l-a acuzat că ar fi făcut două facultăți în același timp, una la București și alta la Târgu Jiu, sugerând că parcursul său academic este imposibil sau neserios. Ponta a ironizat situația, spunând că ministrul a terminat Politehnica în 2009, dar lucra deja ca inginer, și că a făcut a doua facultate doar „ca hobby”.

În replică, Radu Miruță a explicat clar cum a reușit să le facă pe ambele. El spune că a intrat la Electronică și Telecomunicații cu media 9,80 și a terminat fără nicio restanță. Facultatea de Drept de la Târgu Jiu a urmat-o, într-adevăr, din pasiune, și spune că nici măcar nu și-a ridicat diploma de acolo. Ministrul a detaliat că, atunci când examenele se suprapuneau, alegea să meargă la cele de la Politehnica, iar la Drept se prezenta în sesiunile de toamnă.

Contrele nu s-au oprit aici. Radu Miruță a ținut să îi dea o replică tăioasă lui Victor Ponta legată de studiile doctorale. Acesta a precizat că titlul său de doctor este validat de 12 lucrări științifice serioase și i-a transmis rivalului său politic: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră”. În plus, ministrul a demontat și acuzațiile legate de incompatibilități sau schimburi de terenuri, amintind că a câștigat definitiv procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție, demonstrând că totul a fost legal.

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