5 locuri superbe de vizitat în România în noiembrie – destinații perfecte pentru weekenduri de toamnă

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Noiembrie este luna în care toamna își arată ultimele culori, iar peisajele din România devin o combinație superbă de nuanțe arămii, cețuri de poveste și liniște autentică. Dacă îți dorești o escapadă scurtă de weekend, România oferă destinații ideale pentru relaxare, drumeții ușoare și experiențe culinare de sezon.