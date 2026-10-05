Accident spectaculos pe DN 15: Un TIR frigorific încărcat cu carne s-a răsturnat la Stânceni

Circulația rutieră a fost restricționată, iar pompierii au intervenit de urgență pentru asigurarea măsurilor PSI
Un eveniment rutier deosebit a avut loc pe drumul național DN 15, pe raza localității Stânceni, unde un autocamion frigorific de mare tonaj s-a răsturnat în afara părții carosabile.
Ansamblul rutier, care transporta o cantitate semnificativă de produse din carne, a pierdut stabilitatea într-un sector de drum sinuos. În urma impactului, remorca frigorifică s-a răsturnat pe o parte, iar componente ale caroseriei s-au împrăștiat pe marginea drumului.
Intervenție de urgență pentru securizarea zonei
La fața locului au intervenit de urgență echipajele de pompieri militari, alături de echipaje medicale și polițiști rutieri.
Salvatorii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, întrucât existau scurgeri de carburant din rezervorul avariat al autovehiculului. Echipajul medical a acordat primul ajutor conducătorului auto, evaluându-i starea de sănătate la fața locului.
Traficul rutier a fost restricționat temporar și s-a desfășurat alternativ pe un singur fir, dirijat de polițiști, pentru a permite manevrele de repunere pe roți a mastodontului și eliberarea completă a carosabilului. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu certitudine împrejurările în care s-a produs accidentul.