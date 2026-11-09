Ajutor pentru încălzire: Românii cu venituri mici pot depune cererile până pe 20 noiembrie

Românii cu venituri mici pot solicita ajutorul de încălzire până pe 20 noiembrie. Află cine beneficiază, ce sume se acordă și unde se depun dosarele.
Românii cu venituri reduse mai au la dispoziție până la data de 20 noiembrie pentru a solicita ajutorul de încălzire în sezonul rece 2026-2027. Sprijinul financiar este destinat persoanelor singure și familiilor care îndeplinesc condițiile de venit stabilite pentru acordarea acestui beneficiu.
Potrivit informațiilor disponibile, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței persoanele singure cu venituri lunare de cel mult 2.000 de lei, precum și familiile în care venitul net lunar este de aproximativ 1.300 de lei pentru fiecare membru.
Câți bani pot primi beneficiarii pentru încălzirea locuinței
Ajutorul de încălzire se acordă în perioada noiembrie-martie, iar valoarea sprijinului diferă în funcție de sursa de energie utilizată pentru încălzirea locuinței.
Astfel, sumele acordate pot ajunge la:
500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică;
320 de lei pe lună pentru încălzirea cu lemne;
250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale.
Pe lângă acest sprijin, persoanele eligibile pot beneficia și de suplimentul pentru energie, acordat pe tot parcursul anului. Valoarea acestuia poate ajunge la 70 de lei lunar, în funcție de sursa de energie utilizată.
Unde se depun dosarele pentru ajutorul de încălzire
Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire trebuie depuse la primăria de care aparține solicitantul. Documentele pot fi transmise individual sau prin intermediul asociațiilor de proprietari ori de locatari.
Persoanele care îndeplinesc criteriile de venit sunt încurajate să depună dosarele până la termenul-limită de 20 noiembrie, pentru a putea beneficia de sprijinul financiar destinat acoperirii cheltuielilor cu încălzirea locuinței în sezonul rece.
Ajutorul pentru încălzire reprezintă o măsură de sprijin pentru gospodăriile vulnerabile, în contextul cheltuielilor mai ridicate cu energia și utilitățile în lunile de iarnă.