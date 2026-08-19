Advertising
Social· 1 min citire
Bursele sociale ale elevilor, tăiate în vacanță. Ce pregătește Ministerul Educației
Școală
Publicat19 aug. 2026, 09:24
SursăRealitatea PLUS
Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede ca aceste burse să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii practice.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:37Dezvăluiri despre Prințesa Diana, la aproape 30 de ani de la moartea sa. Fratele ei rupe tăcerea într-o nouă carte
- 11:30Zgârii o mașină și pleci? Rişti amendă și suspendarea permisului
- 11:11Noaptea Muzeelor revine în sate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News