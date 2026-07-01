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Cine ar fi putut să oprească ororile din Lagărul Morții. Bătrânii chinuiți, plasați în casele din patru comune ale județului Bihor

Azilele groazei Bihor

Azilele groazei Bihor

Scris deStoica Marian
Publicat1 iul. 2026, 19:20
Actualizat1 iul. 2026, 19:21
Sursărealitatea.net

Patru primari din fieful lui Ilie Bolojan ar fi putut să oprească ororile din lagărul morții din Bihor. Potrivit anchetatorilor, batranii chinuiti au fost plasați în imobile din comunele bihorene Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni.

Oamenii lui Bolojan, fără reacție în fața lagărelor groazei

Primarii din fieful lui Boljan care puteau să oprească abuzurile din lagărul morții.

SANDU-FELICIAN SASARAN - primarul liberal al comunei Holod, jud. Bihor

VLAD POPA- primarul liberal al comunei Tinca, jud. Bihor

CRISTIAN-VASILE PAUL - primarul liberal al comunei Lăzăreni, jud. Bihor

ANA LIVIA ȘOVRE - primarul social-democrat al comunei Ceica, jud. Bihor

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