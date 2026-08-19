Dezvăluiri despre Prințesa Diana, la aproape 30 de ani de la moartea sa. Fratele ei rupe tăcerea într-o nouă carte

Contele Charles Spencer va spune povestea surorii sale, prințesa Diana, într-o carte care va apărea pe 22 septembrie, la aproape trei decenii de la moartea acesteia.
Volumul se numește „Diana, sora mea” și promite să prezinte viața prințesei din perspectiva fratelui său mai mic. Charles Spencer va vorbi inclusiv despre săptămâna care a urmat accidentului mortal din Paris.
Povestea Dianei, spusă pentru prima dată de fratele ei
Editura Flammarion, care va publica volumul în Franța, anunță că scopul cărții este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui său.
Pentru prima dată, Charles Spencer va prezenta în detaliu amintirile unei vieți trăite alături de Diana, dar și momentele cumplite prin care familia a trecut după moartea acesteia.
Cartea va fi lansată simultan în mai multe țări. În Regatul Unit va apărea la editura Penguin Michael Joseph, iar în Statele Unite va fi publicată de Penguin Press. Volumul va fi tradus în 12 limbi, printre care spaniolă, germană și italiană.
„Să-și poată face o idee despre cum a fost ea cu adevărat”
Charles Spencer spune că își dorește să vorbească în numele surorii sale și să le arate cititorilor omul din spatele imaginii publice. Cartea se adresează atât celor care își amintesc de Diana, cât și generațiilor care s-au născut după moartea ei.
„Vreau să vorbesc în numele Dianei și să o fac într-un mod pozitiv. Sper că această carte va trezi interesul tuturor celor care încă păstrează cu drag amintirea Dianei așa cum au cunoscut-o pe vremea când era în viață. Și aș fi încântat ca, după ce o vor citi, cei care sunt prea tineri pentru a-și aminti de ea în floarea vârstei să-și poată face o idee despre cum a fost ea cu adevărat: o ființă excepțională, dinamică, plină de iubire și carismă, care ducea o lipsă acută de încredere în sine, care a înfruntat viața cu curaj și a lăsat în urmă o lume mai bună, în ciuda dispariției sale premature”, spune Charles Spencer.
Fratele Dianei, în vârstă de 62 de ani, este fost jurnalist și autorul a nouă eseuri. El a rostit elogiul funerar al prințesei în timpul înmormântării organizate la Abația Westminster din Londra.
Aproape trei decenii de la moartea Prințesei Diana
Diana Spencer s-a căsătorit în 1981 cu actualul rege Charles al III-lea. Cei doi au avut doi fii, pe William, moștenitorul tronului britanic, și pe Harry.
Diana a devenit una dintre cele mai iubite și urmărite femei din lume, fiind supranumită „prințesa inimilor”. S-a separat de Charles în 1992, iar divorțul lor a fost finalizat în 1996.
Prințesa a murit pe 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, într-un accident rutier produs la Paris. Alături de ea și-a pierdut viața și partenerul său, Dodi Al-Fayed. La aproape 30 de ani de la tragedie, Charles Spencer încearcă să le arate cititorilor nu doar prințesa cunoscută de întreaga lume, ci și sora pe care el a iubit-o și a pierdut-o