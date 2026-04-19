Duminica Tomii. Semnificația sărbătorii / Tradiții și obiceiuri

Duminica Tomii se sărbătorește la o săptămână după Paște și, în acest an, cade pe 19 aprilie. Sărbătoarea amintește episodul biblic în care Mântuitorul Iisus Hristos li Se arată ucenicilor, iar Apostolul Toma își învinge îndoiala și mărturisește fără ezitare pe Iisus Hristos drept Domnul și Dumnezeul său.

Denumirea sărbătorii vine de la Apostolul Toma, cunoscut pentru faptul că s-a îndoit de Învierea lui Iisus Hristos până când a văzut cu ochii lui rănile Mântuitorului.

Potrivit tradiției creștine, în această zi, Mântuitorul Iisus Hristos li S-a arătat pentru a doua oară ucenicilor, deși ușile erau încuiate.

În urma acestei întâlniri, Apostolul Toma Îl mărturisește fără ezitare pe Iisus Hristos drept Domnul și Dumnezeul său.

Tradiții și obiceiuri în Duminica Tomii

În Duminica Sfântului Apostol Toma, în multe zone din țară se păstrează mai multe tradiții legate de pomenirea celor adormiți.

În această zi, după slujba Utreniei, preoții sfințesc ouăle roșii și colacii aduși de credincioși.

Un obicei des întâlnit este ciocnitul ouălor roșii la cimitir, în semn de comuniune între cei vii și cei morți. De asemenea, se spune că este bine să se dea de pomană pentru sufletele celor adormiți.

În Moldova și în zonele apropiate de granița estică, sărbătoarea este marcată de vizite la cimitir, mese întinse pe morminte și împărțirea de pachete.

În Muntenia, accentul cade mai mult pe mersul la biserică și pomeniri, în timp ce în Transilvania, tradițiile sunt centrate pe rugăciune și curățarea mormintelor.

Ce nu e bine să faci în Duminica Tomii

În această zi nu se spală haine și nu se face muncă grea în gospodărie, nu se ceartă și nu se folosesc cuvinte urâte, nu se refuză pomana oferită, nu este bine să fii zgârcit sau să ignori pomenirea morților și nu se organizează petreceri zgomotoase sau evenimente nepotrivite.

În plus, se spune că această zi trebuie trăită cu liniște, respect și recunoștință față de cei care nu mai sunt.