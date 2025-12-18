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Lipsa zăpezii afectează turismul montan. Anulări masive de rezervări pentru Crăciun și Revelion
Lipsa zăpezii afectează turismul montan. Anulări masive de rezervări pentru Crăciun și Revelion
Anulări masive de rezervări pentru Crăciun și Revelion
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