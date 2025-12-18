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Lipsa zăpezii afectează turismul montan. Anulări masive de rezervări pentru Crăciun și Revelion

Lipsa zăpezii afectează turismul montan. Anulări masive de rezervări pentru Crăciun și Revelion

Lipsa zăpezii afectează turismul montan. Anulări masive de rezervări pentru Crăciun și Revelion

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 18 dec. 2025, 19:55

Anulări masive de rezervări pentru Crăciun și Revelion

Hotelurile din zonele montane se confruntă cu dificultăți serioase în pragul sărbătorilor de iarnă, din cauza lipsei zăpezii. În multe unități de cazare, telefoanele sună tot mai des, însă nu pentru confirmări, ci pentru anulări de rezervări pentru Crăciun și Revelion.

Potrivit unui sondaj realizat de o platformă de rezervări, aproximativ 40% dintre unitățile de cazare din zona montană se așteaptă să aibă cel puțin jumătate dintre camere neocupate în perioada sărbătorilor. Doar două din zece hoteluri estimează un grad de ocupare de peste 70%, în timp ce unul din cinci anunță că are rezervate doar aproximativ 30% din locuri.

Una dintre explicații este lipsa ofertelor speciale pentru sezonul de iarnă. Mai bine de două treimi dintre hotelieri nu au pregătit pachete turistice dedicate sărbătorilor, care să includă activități de agrement, alternative la sporturile de iarnă, arată același sondaj.

Federația Patronatelor din Turism adoptă un ton mai optimist, estimând un grad de ocupare de aproximativ 80% pentru Crăciun și Revelion, însă aceste cifre vizează în special destinațiile turistice consacrate. Chiar și așa, datele indică o scădere semnificativă față de anul trecut, când, la jumătatea lunii decembrie, gradul de ocupare ajunsese la 95%.

În lipsa zăpezii, atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă este greu de recreat. La Predeal, pădurile au rămas cenușii, iar pentru unii administratori de pensiuni situația este la fel de sumbră. Unii au redus tarifele chiar și la jumătate, însă camerele continuă să rămână goale.

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