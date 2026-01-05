Social· 2 min citire

Mesaj de mobilizare din Venezuela: fiul lui Maduro face apel la unitate după capturarea tatălui său

Mesaj de mobilizare din Venezuela: fiul lui Maduro face apel la unitate după capturarea tatălui său

Mesaj de mobilizare din Venezuela: fiul lui Maduro face apel la unitate după capturarea tatălui său

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 5 ian. 2026, 14:43

Fiul lui Maduro face apel la unitate după capturarea tatălui său

Fiul lui Nicolas Maduro, Nicolas Maduro Guerra, a lansat un apel public la unitate, la scurt timp după ce tatăl său a fost capturat de Statele Unite. Deputatul venezuelean a transmis că istoria va face dreptate și va scoate la iveală numele celor responsabili de trădare.

"Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu pot reuşi, nu pot semăna îndoială. Se va vedea apoi, istoria va spune cine au fost trădătorii, istoria o va dezvălui, vom vedea", a declarat Maduro Guerra, potrivit unui comunicat al Adunării Naţionale, care citează un mesaj audio transmis de acesta.

Parlamentarul a cerut solidaritate în jurul conducerii politico-militare a țării, care și-a reafirmat loialitatea față de Nicolas Maduro, recunoscându-l drept președintele „autentic” și „constituțional” al Venezuelei, în ciuda capturării sale.

În intervenția sa, Maduro Guerra a susținut că tatăl său continuă să fie o sursă de inspirație și mobilizare pentru susținători, indiferent de locul în care se află.

"Maduro, de oriunde s-ar afla, se roagă. Maduro, de oriunde s-ar afla, ne trimite energia sa. Maduro, îl cunosc pe Nicolas Maduro (...) şi ştiu că, oriunde s-ar afla, ne cheamă la luptă, să conducem poporul, ne cheamă să fim în stradă", a adăugat fiul liderului venezuelean.

Mesajul vine într-un moment de tensiune extremă în Venezuela, pe fondul reacțiilor internaționale și al incertitudinilor politice generate de capturarea lui Nicolas Maduro.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

trumpsuaVenezuelaMaduro

Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe