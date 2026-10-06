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Pieton de 44 de ani, lovit pe trecerea de pietoni în Toplița. Bărbatul a ajuns la spital

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 12:34

Accidentul s-a produs luni după-amiază, în municipiul Toplița. Victima traversa regulamentar strada în momentul în care a fost lovită.

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost rănit, luni după-amiază, într-un accident rutier produs în municipiul Toplița. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, victima traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni, în momentul în care a fost accidentată.

În urma impactului, bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii verifică împrejurările producerii accidentului

Poliția Municipiului Toplița a fost sesizată cu privire la eveniment, iar oamenii legii au intervenit pentru efectuarea cercetărilor necesare. Ancheta urmărește stabilirea cu exactitate a modului în care s-a produs accidentul și a tuturor circumstanțelor care au dus la rănirea pietonului.

Primele informații arată că bărbatul se afla pe marcajul pietonal și traversa regulamentar în momentul impactului.

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