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Sport· 2 min citire
Fotbal: Naționala de nevăzători a României, la Campionatul European
Naționala de nevăzători a României
Publicat14 aug. 2026, 13:34
Actualizat14 aug. 2026, 13:35
Sursărealitatea.net
Turneul aliniază la start 8 echipe, printre care se numără și cea a României.
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