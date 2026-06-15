Istvan Kovacs nu a primit încă niciun meci la Mondial. FIFA merge pe mâna unei arbitre din SUA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 20:57

Deși se află pe lista arbitrilor selectați de FIFA pentru actuala ediție a Cupei Mondiale, Istvan Kovacs nu a primit până acum nicio delegare la centru, situație care continuă să atragă atenția în lumea fotbalului.

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