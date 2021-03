În cadrul instituţiei au avut loc o serie de discuţii cu direcţiile de specialitate în cadrul cărora s-a stabilit necesarul de terenuri şi imobile pentru a îmbunătăţi infrastructurile sociale, educaţionale şi al sănătăţii. Ne confruntăm cu acelaşi problemă în toate cazurile: Primăria nu are la dispoziţie imobil unde s-ar putea materializa proiectul respectiv. Korodi Attila a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă despre faptul că intenţia de cumpărare ale unor terenuri şi imobile se va materializa deja în bugetul pentru anul 2021. „Din punct de vedere material aceste investiţii reprezintă o povară, dar trebuie să ştim că fără acesta nu putem să ne dezvoltăm oraşul. Totodată cumpărarea imobilelor din bani publici este strict reglementată şi noi trebuie să respectăm aceste reglementări. Nicicum nu vom cumpăra teren sau imobil la preţuri ireale” – a subliniat primarul. Edilul a vorbit despre terenuri necesare pentru a da loc unui cămin de bătrâni, a unei creşe, a unei sau posibil a două şcoli. Mai mult primăria ar cumpăra terenuri pe care ulterior ar oferi la un preţ accesibil familiilor tinere. Au avut loc discuţii la Ministerul Dezvoltării referitor la construirea a trei tipuri de blocuri – oraşul ar avea nevoie de două blocuri ANL, două blocuri cu locuinţe sociale şi un bloc cu locuinţe de necesitate. Aceste blocuri ar putea fi construite pe terenul din spatele aleii Şuta. Totodată ar fi indicat înfiiţarea unui centru de criză împreună cu loc de depozitare şi instituţia şi-a propus şi înfiinţarea unor centre de sănătate în cartierele mai îndepărtate de centru. În aceste cazuri primăria ar cumpăra imobile. Este nevoie şi de un centru de incubaţie industrială şi educaţie pentru adulţi, care necesită deasemenea un imobil. La fel, este justificat achiziţia unui teren pentru amenajarea unui complex de locuinţe potrivit şi pentru desfăşurarea programelor de incluziune celor care trăiesc sub minimul de existenţă. În ceea ce priveşte sportul, cea mai necesară dezvolatere ar fi crearea unui velodrom şi unui complex pentru sporturile de contact – Primăria are intenţia de a colabora cu jandarmeria, care are planuri asemănătoare pe un teren în vecinătatea cartierului Spicului. Korodi a mai adăugat: se va edita un regulament privind întreţinerea şi curăţarea imobilelor din zonele industriale, şi taxele aferente incasate se vor utiliza pentru dezvoltarea economiei. Începând de acest an Primăria face eforturi pentru clarificarea situaţiei străzilor aflate în domeniu privat, iar exproprierile şi celelalte proceduri tot necesită mulţi bani. Primarul a subliniat: această schimbare de concepţie este începutul unui progres multianual. Sursă: Primăria Miercurea Ciuc