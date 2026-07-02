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Rezultate Loto 6/49, Joker și 5/40, 2 iulie 2026. Numerele extrase și premiile uriașe puse în joc
Loto
Loteria Română a organizat joi, 2 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile vin după cele de duminică, 28 iunie, când au fost acordate peste 24.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei.
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