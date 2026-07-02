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Actualitate· 1 min citire
Scandalul azilelor groazei: Fiul lui Viorel Pașa, viceprimar PNL în fieful lui Bolojan - EXCLUSIV
Bolojan vs scandal azilele groazei/ Colaj foto
Publicat2 iul. 2026, 11:32
SursăRealitatea PLUS
Unul dintre fiii lui Viorel Pașca, reținut în dosarul care vizează presupuse abuzuri și exploatarea beneficiarilor din centre pentru vârstnici și persoane vulnerabile, ocupă funcția de viceprimar PNL în comuna Holod, județul Bihor, fief politic al premierului Ilie Bolojan, potrivit Realitatea PLUS.
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