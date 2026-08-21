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Sindicatele din educaţie se opun noului proiect al legii salarizării

Sindicate din Educație

Sindicate din Educație

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 14:24
Sursărealitatea.net

Sindicatele din educaţie le cer parlamentarilor să voteze împotriva noului proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor de ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru.

Sindicatele din educaţie le cer parlamentarilor să voteze împotriva noului proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor de ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru.

Principala nemulţumire este scăderea salariului de referinţă la 4.000 de lei, o sumă mai mică faţă de variantele anterioare care prevedeau 4.100 sau chiar 4.325 de lei.

”Drepturile salariale ale personalului didactic au fost diminuate prin ordonanţe de urgenţă cu măsuri de reducere a deficitului bugetar aplicate doar sistemului de învăţământ, atrag atenţia liderii celor trei federaţii din educaţie într-o scrisoare deschisă, adresată partidelor politice.

Marius Nistor, liderul Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret": Transmitem foarte tranşant că nu putem abdica de la câştigurile pe care le-am avut în urma grevei din 2023. În 2024 s-a agreat o grilă de salarizare care avea la bază acordurile încheiate în 2023. Nu putem accepta sub nicio formă o lege care va compromite salarizarea în învăţământul preuniversitar şi universitar pe o perioadă nu numai de cinci ani, ci pentru mult mai mulţi ani. Iar efectele unei salarizări dezastruoase deja se văd. După apariţia Legii 141, învăţământul s-a îmbogăţit cu peste încă 2.000 de necalificaţi.

Sindicatele solicită decidenţilor luarea în calcul a grilelor propuse de Federaţiile Sindicale din Învăţământ în urma grevei generale din 2023 şi respingerea actualului proiect al legii salarizării.”

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