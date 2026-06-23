Focarele de variolă ovină blochează exporturile României. Experții europeni vin să verifice situația din teren

Comisia Europeană a fost de acord cu formarea rapidă a unui grup de experți internaționali și specialiști români, care va analiza situația din România și va valida o strategie pentru reluarea exporturilor de ovine cât mai repede. Măsura are și un alt rol important: protejarea teritoriului Uniunii Europene, astfel încât focarele de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare să nu se extindă către alte ferme din statele membre.

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