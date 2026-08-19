Advertising
Politica· 1 min citire
Fostul ministru ucrainean Mihailo Fodorov cere organizarea de alegeri prezidenţiale
Alegeri prezidențiale Ucraina
Publicat19 aug. 2026, 08:29
Sursărealitatea.net
Fodorov este, totodată, primul politician ucrainean important care cere convocarea de alegeri prezidenţiale.
Citește și
- 08:11Trump pregătește o nouă întâlnire cu Kim Jong Un și vrea să obțină ceva ce pare tot mai greu de negociat
- 07:53Rusia, acuzată că alimentează Iranul cu drone și muniție, în plin conflict cu Statele Unite
- 07:44Fostul ministru al Sănătății, atac DUR la adresa USR și PNL
- 07:37Ministrul Culturii a anunțat lansarea unui program-pilot destinat susținerii și promovării culturii rome
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News