Nicușor Dan: Succesul în politică externă nu se măsoară în viteza unei vizite, ci în obiectivele de securitate atinse

Publicat 10 nov. 2026, 20:32 Actualizat 10 nov. 2026, 20:33

Nicușor Dan a declarat marți că succesul politicii externe se măsoară prin realizarea obiectivelor de securitate, nu prin viteza vizitelor oficiale, și a justificat refuzul desecretizării contractului de lobby pentru SUA.

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