Trump avertizează că Phenianul e mai periculos ca oricând
Donald Trump
Liderul american susține că Kim Jong Un a accelerat în secret programul nuclear.
În timp ce tensiunile cu Iranul rămân ridicate, președintele american Donald Trump atrage atenția asupra unui alt risc major. Liderul de la Casa Albă avertizează că programul nuclear al Coreei de Nord ar fi avansat semnificativ, iar situația devine tot mai dificil de controlat.Declarațiile vin într-un moment în care discuțiile diplomatice din Peninsula Coreeană sunt blocate, iar îngrijorările internaționale legate de proliferarea nucleară sunt din nou în creștere. Donald Trump susține că regimul de la Phenian a accelerat ritmul testelor nucleare și al dezvoltării tehnologice. În opinia sa, acest lucru transformă arsenalul nord-coreean într-o amenințare globală reală.
Potrivit unei analize publicate de Newsweek, o parte dintre experții internaționali confirmă că activitățile nucleare și balistice ale Coreei de Nord au crescut în ultimii ani, ceea ce complică și mai mult situația din regiune. În același timp, există și voci care spun că astfel de declarații, deși pornesc de la îngrijorări reale, pot amplifica tensiunile fără să aducă soluții concrete pe termen scurt.
Critici și la adresa Iranului și a AIEA
În intervențiile sale, Trump a făcut referire și la Iran, criticând modul în care este monitorizat programul nuclear al Teheranului. Liderul american acuză Agenția Internațională pentru Energie Atomică că nu ar fi fost suficient de eficientă în supraveghere. De cealaltă parte, AIEA a transmis în rapoarte recente că Iranul continuă să îmbogățească uraniu la niveluri ridicate, însă susține că monitorizarea este în continuare activă pentru anumite facilități.
Mesaj dur de la Phenian: nu renunță la arma nucleară
Contextul este unul tensionat, mai ales că situația din Orientul Mijlociu rămâne instabilă, iar riscurile legate de energie și securitate cresc. În paralel, liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis recent un mesaj ferm, spunând că țara sa nu va renunța niciodată la arsenalul nuclear.
„Vom continua să ne consolidăm ferm statutul de ţară dotată ireversibil cu arma nucleară, intensificând în acelaşi timp agresiv lupta noastră împotriva forţelor ostile”, a declarat acesta în parlamentul de la Phenian.
