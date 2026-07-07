Grevă generală în sănătate. SANITAS acuză Guvernul că a ignorat revendicările angajaților: CALENDARUL protestelor

Publicat 7 iul. 2026, 13:37 Sursă Realitatea.Net

Sistemul sanitar se îndreaptă spre o grevă generală. Federația Sanitas a anunțat, marți, că va organiza o serie de proteste după ce negocierile cu Guvernul au eșuat, iar revendicările privind salariile, sporurile și celelalte drepturi ale angajaților au rămas, practic, fără un răspuns.

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