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Atac rusesc cu drone în Odesa: infrastructura energetică în flăcări, zeci de mii de oameni în beznă

Atac rusesc cu drone în Odesa: infrastructura energetică în flăcări, zeci de mii de oameni în beznă

Atac rusesc cu drone în Odesa: infrastructura energetică în flăcări, zeci de mii de oameni în beznă

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 12 dec. 2025, 17:09

Atac rusesc cu drone în Odesa

Regiunea Odesa a fost din nou ținta unui atac cu drone lansat de Rusia, lovituri care au provocat incendii serioase la mai multe obiective din infrastructura energetică locală.

Guvernatorul Oleg Kiper a anunțat pe Telegram că numeroase localități au rămas fără curent, într-o zonă unde se află unele dintre cele mai importante porturi maritime ale Ucrainei.

Moscova a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra sistemului energetic ucrainean, vizând atât centrale electrice, cât și rețeaua feroviară, într-un efort de a destabiliza infrastructura critică.

Compania DTEK, cel mai mare producător privat de energie din Ucraina, a transmis că una dintre stațiile sale, precum și o altă instalație aparținând unei firme diferite, au fost avariate în timpul raidului. DTEK a reușit să reconecteze aproximativ 40.000 de consumatori, însă alți 90.000 rămân fără electricitate.

În paralel, Rusia a afirmat că un atac cu dronă ucrainean a rănit șapte persoane, între care un copil, în orașul Tver, situat la circa 180 de kilometri nord-vest de Moscova.

Guvernatorul interimar Vitali Koroliov a precizat că resturile dronei au căzut peste o clădire rezidențială, provocând răni și pagube serioase care au impus evacuarea a aproximativ 20 de locuitori.

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