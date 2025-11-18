Cât costă brazii de Crăciun în 2025 și de ce acum e cel mai bun moment să-i cumperi
Deși suntem abia la jumătatea lunii noiembrie, mulți români au început deja pregătirile pentru Crăciun și chiar și-au cumpărat bradul. Fie că aleg unul natural, la ghiveci, sau un model artificial care poate fi folosit ani la rând, prețurile sunt mai avantajoase acum decât în apropierea sărbătorilor, iar aglomerația din piețe și magazine încă nu a început.
Cât costă brazii de Crăciun în 2025 și de ce acum e cel mai bun moment să-i cumperi
La brazii naturali, prețurile pornesc în prezent de la aproximativ 40 de lei și pot ajunge la 120 de lei, însă comercianții spun că tarifele vor crește treptat pe măsură ce se apropie luna decembrie.
În timp ce am urmărit traseul acestor pomi de sărbătoare, am descoperit surpriza: una dintre principalele „surse” de brazi din România este un sat minuscul din Maramureș.
În Jugăstreni, o localitate cu doar 30 de locuitori, funcționează nu mai puțin de cinci pepiniere. Sebastian Ștefănescu, care se ocupă de cultivarea brazilor de aproape un deceniu, spune că anul acesta a fost nevoit să mute plantațiile mai sus, în zona montană, din cauza schimbărilor climatice.
Specia preferată este bradul caucazian, apreciat pentru culoarea intensă și pentru faptul că își păstrează acele mult timp. Prețurile la pepinieră încep de la 45 de lei pentru exemplarele mici și pot depăși 90 de lei pentru brazii mari. De aici au plecat, anul acesta, și cei peste 120 de brazi uriași, de 6 metri, folosiți la târgul de Crăciun din Craiova.
În același timp, în magazinele din toată țara au apărut primele loturi de brazi naturali. În această perioadă, aceștia costă între 39 și 119 lei, iar cumpărătorii pot alege și suporturi speciale cu apă, care prelungesc durata de viață a bradului.
Pe segmentul brazilor artificiali, sezonul a început chiar mai devreme: vânzările sunt în plin avânt de două săptămâni. Modelele pornesc de la aproximativ 35 de lei și pot ajunge la 1.800 de lei, în funcție de dimensiune și calitate. Avantajul principal este că pot fi refolosiți până la un deceniu.