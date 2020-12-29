Csaba Borboly: "Banii de la Guvern, pentru protecția socială, sunt insuficienți"

Astăzi a avut loc ultima ședință extraordinară a Consiliului Județean Harghita din anul 2020 în format online. Ședința poate fi urmărită accesând link-ul de mai jos:
https://fb.watch/2GHfFufWNk/
În data de 29 decembrie a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, pe ordinea de zi aflându-se rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și utilizarea fondului de rezervă, cu scopul de a susține sistemul de protecție socială defavorizat de deciziile guvernului.
„Acum, la final de an, trebuie să continuăm susținerea sistemului de protecție socială astfel încât cei aflați în dificultate să beneficieze de servicii continue. Suma alocată în urma aprobării guvernului este insuficientă, astfel, pentru a evita blocarea funcționării DGASPC Harghita, suntem alături de cei vulnerabili, prin majorarea bugetului cu suma de 2.247,00 mii lei”, a precizat Borboly Csaba.
Dezvoltarea județului este o prioritate, ca atare s-a aprobat realizarea unui portal on-line prin care cei interesați să aibă posibilitatea de a transmite ideile lor de proiecte. La finalul ședinței, Borboly Csaba i-a îndemnat pe cei care au propuneri ce pot fi înaintate către guvern, cu prioritate către acele ministere unde sunt secretari de stat de la UDMR, să le transmită la adresa [email protected].
Sursa: Realitatea de Harghita