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Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă: al treilea ca magnitudine înregistrat vreodată
Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă: al treilea ca magnitudine înregistrat vreodată
Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă
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