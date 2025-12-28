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Vijelii puternice în sudul județului Brașov: acoperișuri avariate, copaci doborâți și fire electrice afectate

Vijelii puternice în sudul județului Brașov: acoperișuri avariate, copaci doborâți și fire electrice afectate

Vijelii puternice în sudul județului Brașov: acoperișuri avariate, copaci doborâți și fire electrice afectate

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 28 dec. 2025, 17:40

Vijelii puternice în sudul județului Brașov

Vântul puternic care s-a manifestat duminică în zona de sud a județului Brașov, inclusiv în municipiul reședință, a provocat pagube materiale, fiind semnalate acoperișuri avariate, fire electrice scurtcircuitate și copaci smulși din rădăcini.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, drumarii din centrul țării au intervenit în cursul dimineții cu aproximativ 100 de utilaje de deszăpezire în zonele afectate de viscol. Sudul județelor Brașov și Sibiu se află sub cod roșu de viscol, avertizarea fiind valabilă de duminică dimineață până luni, la ora 10:00.

La altitudini de peste 1.700 de metri sunt prognozate ninsori viscolite și rafale de vânt ce pot depăși 120 km/h, autoritățile recomandând populației să evite deplasările în zonele montane.

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