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Vijelii puternice în sudul județului Brașov: acoperișuri avariate, copaci doborâți și fire electrice afectate
Vijelii puternice în sudul județului Brașov: acoperișuri avariate, copaci doborâți și fire electrice afectate
Vijelii puternice în sudul județului Brașov
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