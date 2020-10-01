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Ziua Recoltei, la Miercurea Ciuc!

Ziua Recoltei, la Miercurea Ciuc!

Ziua Recoltei, la Miercurea Ciuc!

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 1 oct. 2020, 13:42

În data de 10 octombrie va avea loc, la Miercurea Ciuc, Ziua Recoltei

În cadrul ședinței extraordinare a consiliului județean care a avut loc în data de 29 septembrie s-au votat proiectele de hotărâre care au în vedere organizarea zilei recoltei și aprobarea studiului de fezabilitate „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita, în perioada 2014-2020″, anunță Ziarharghita.ro

În data de 10 octombrie va avea loc la Miercurea Ciuc Ziua Recoltei, eveniment care va fi un bun prilej de întâlnire a producătorilor locali și a consumatorilor. Târgul va reprezenta o oportunitate pentru mici producători de valorificare a produselor tradiționale, de a-și face cunoscute publicului produsele, respectiv de promovare a meseriilor pentru generația tânără. Scopul târgului este de a facilita accesul la alimente sănătoase și de a consolida încrederea în activitatea fermelor locale. În județul Harghita, evenimentul național este organizat de Consiliul Județean Harghita. Membrii consiliului județean au votat alocarea a 15.000 de lei în acest sens, sprijinind astfel dezvoltarea economice locale.

Amănunte, AICI.

Sursa: Realitatea de Harghita

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