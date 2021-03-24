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HOCHEI: Csikszereda, eșec în semifinalele Erste Liga

24 mar. 2021, 09:24
HOCHEI: Csikszereda, eșec în semifinalele Erste Liga

HOCHEI: Csikszereda, eșec în semifinalele Erste Liga

Realitatea de HarghitaArticol scris de Realitatea de Harghita

Meciul 6 va avea loc joi seara, la Miercurea Ciuc

Aseară, în Ungaria, a fost programat meciul 5 din semifinalele Erste Liga la hochei pe gheață, între Ferencvaros Budapesta și Csikszereda.

Harghitenii conduceau cu 3-1 la general, așa că un eventual nou succes califica formația din Miercurea Ciuc în finala competiției. După o primă repriză fără niciun gol, Csikszereda a dechis scorul prin rusul Andrey Taratukhin, astfel că după cea de-a doua repriză scorul era 1-0 pentru ciucani. Ultima parte a confruntării a fost dominată de Ferencvaros, care s-au impus, în cele din urmă, cu 3-1 și mai păstrează, astfel, șanse la calificarea în finala Ligii Erste. Meciul 6 va avea loc joi seara, la Miercurea Ciuc.

Sursa: Realitatea de Harghita

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