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Sport: Barcelona revine pe Camp Nou! Când vor juca catalanii primul meci pe noul stadion

Sport: Barcelona revine pe Camp Nou! Când vor juca catalanii primul meci pe noul stadion

Sport: Barcelona revine pe Camp Nou! Când vor juca catalanii primul meci pe noul stadion

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 17 nov. 2025, 19:30

Barcelona revine pe Camp Nou! Când vor juca catalanii primul meci pe noul stadion

După mai multe amânări cauzate de diverse probleme, FC Barcelona a anunțat oficial că va juca din nou pe Camp Nou în meciul cu Athletic Bilbao, programat sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 17:15, în etapa a 13-a din La Liga. Clubul catalan a precizat și numărul de spectatori care vor putea accede pe stadion.

Barcelona revine pe Camp Nou! Când vor juca catalanii primul meci pe noul stadion

Barcelona intenționase să revină pe arena sa pentru aniversarea a 125 de ani a clubului, sărbătorită în noiembrie 2024, însă echipa și-a disputat partidele de pe teren propriu fie pe Stadionul Olimpic „Lluis Companys”, fie pe arena mai mică „Johan Cruyff”, din lipsa autorizațiilor necesare.

La cinci zile înainte de confruntarea cu Athletic Bilbao, clubul a confirmat oficial că meciul se va desfășura pe Camp Nou. Partida este una extrem de importantă pentru Barcelona, întrucât va înfrunta un adversar dificil, iar o victorie este crucială, având în vedere că diferența dintre echipa lui Hansi Flick și liderul Real Madrid este de doar 3 puncte.

Momentan, Barcelona nu a primit și acordul UEFA pentru a disputa pe Camp Nou meciurile de pe teren propriu din UEFA Champions League. Până la finalul fazei ligii, gruparea catalană va mai juca două partide pe propria arenă, cu Eintracht Frankfurt, pe 9 decembrie și cu FC Copenhaga, pe 28 ianuarie 2026.

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