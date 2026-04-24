Azomureș, blocat de guvernul Bolojan. AUR prezintă planul de repornire a combinatului

Liderii Alianței pentru Unirea Românilor au prezentat la Târgu Mureș un plan concret pentru repornirea imediată a combinatului Azomureș, într-un moment în care peste 2.500 de locuri de muncă sunt în pericol, iar România continuă să importe îngrășăminte, deși dispune de resurse importante de gaze naturale.

În acest context, președintele AUR George Simion a acuzat că blocajul de la Azomureș reflectă modul în care guvernarea gestionează resursele și refuză să susțină producția internă.

„Este imposibil ca noi, o țară cu rezerve serioase de gaze naturale, să importăm îngrășăminte chimice. Nu este voie să se întâmple acest lucru într-o țară guvernată. Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. (…) Fie că dă 60 de milioane, fie că dă 120 de milioane, ar trebui să avem un ministru al Energiei care să se hotărască cât mai repede pentru binele angajaților de la Azomureș și de mâine începând, gazul românesc onshore și offshore, să ajungă la poarta Azomureș pentru ca oamenii să muncească, pentru că nu-și doresc să plece peste hotare”, a declarat George Simion.

Totodată, liderul AUR a acuzat că așa-numita criză politică este o diversiune menită să acopere lipsa de acțiune și abandonul sectoarelor strategice.

„Ceea ce vedeți la televizor este praf în ochii românilor. Vor să vândă Hidroelectrica, vor să vândă alte companii profitabile, cheie pentru statul român, așa că au inventat o criză guvernamentală mincinoasă, cap-coadă. (…) În loc să fie acolo unde contează, la Azomureș, la CE Oltenia, la Mangalia, la Șantierul Naval, ei fac o joacă din asta și un balet, pentru scena publică românească”, a declarat președintele AUR.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a prezentat în detaliu soluțiile concrete pentru repornirea combinatului, subliniind că problema Azomureș ține de modul în care statul valorifică resursele.

„Din exploatarea gazului, cel mai puțin produci dacă exporți, cel mai mult produci dacă ai industrie chimică. (…) Marea urgență este repornirea. Noi nu trebuie să ne gândim cum să rezolvăm problema în 5 ani, cât vor dura negocierile, dacă se vor termina, ci cum rezolvăm problema ieri. Cum? În regim de procesare, în lohn. (…) Romgazul să vină să lase la poarta fabricii un miliard de metri cubi și să ia înapoi un milion și jumătate de tone de îngrășăminte. (…) Romgazul trebuie să asigure un miliard minim de metri cub pe gaz în fiecare an” , a precizat Petrișor Peiu.

Totodată, Petrișor Peiu a subliniat că problema nu ține de lipsa banilor, ci de modul în care statul își complică singur deciziile și ajunge în blocaje administrative.

„Romgazul și-a complicat viața, și-a luat un consultant și consultantul a venit cu un preț. (…) Și s-a blocat singur, că nu poate accepta prețul pe care îl cere actualul proprietar. (…) Romgazul are bani! Are 5 miliarde de lei în depozite și încă un miliard și jumătate în numerar ”, a declarat Petrișor Peiu.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a arătat că blocajul Azomureș este rezultatul unor decizii politice greșite și al lipsei de viziune strategică.

„Trebuie să înțelegem că nu există doar probleme tehnice în societatea românească. Toate problemele sunt politice în sensul în care încep cu o decizie. (…) Avem cel mai șubred guvern, poate, din 1989 încoace, în cea mai mare criză internă și externă pe care am trăit-o din 1989 încoace ”, a subliniat Dan Dungaciu.

Deputatul AUR Răzvan Biro a atras atenția asupra impactului direct asupra comunității locale și asupra riscurilor imediate.

„De la 1 mai, angajații Azomureș, peste 2.500 de cetățeni de mureșeni, intră, practic, în preaviz și urmează să fie fără loc de muncă dacă nu va exista o decizie fermă. (…) Problema Azomureș nu mai poate suporta amânare pentru că asta înseamnă un dezastru pentru economia județeană. (…) Pentru noi, pentru a ne produce îngrășămintele înseamnă a ne asigura independența agroalimentară”, a afirmat Răzvan Biro.

AUR este alături de angajații Azomureș și de comunitatea locală și susține repornirea imediată a combinatului. România are toate resursele necesare. Guvernul trebuie să înceteze tergiversarea și să pună în aplicare soluțiile de salvare a Azomureș.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).