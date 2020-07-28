Ionel Dancă, în exclusivitate la Realitatea PLUS despre creșterea alocațiilor, relansarea economică și despre noi măsuri de combatere a coronavirusului

Șeful Cancelariei prim-ministrului a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre creșterea alocațiilor, despre relansarea economică, dar și despre noi măsuri de combatere a coronavirusului.
Ionel Dancă: „Au fost mai multe scenarii la nivelul Guvernului. Guvernul PNL vrea dublarea alocațiilor. Tot noi am dublat alocațiile anul trecut, făcând o presiune extraordinară asupra majorității PSD. Guvernul PNL a majorat alocațiile anterior de la 46 la 87 de lei. PNL a susținut mereu majorarea alocațiilor. Planul de dublare a alocațiilor trebuie etapizat. Alocațiile vor crește așa cum ne-am angajat. Majoarea cu 20% este una dintre posibilități. Orice cheltuială suplimentară este în afara posibilităților bugetului.”
Șeful Cancelariei a vorbit despre noile reguli pentru a combate SARS-CoV-2, pe care le va adopta guvernul în ședința de mâine.
Ionel Dancă: „Este important să înțelegem că suntem într-un moment dificil. Guvernul a fost lipsit de instrumentele elementare. Din punct de vedere al cazurilor, avem peste 1.000 în fiecare zi în ultimele zile. Suntem nevoiți să venim cu o serie de măsuri. Va fi o decizie la nivelul comitetelor de urgență locală. Decizia va fi la nivel local. Sunt zone unde oamenii obișnuiesc să se adune în număr mare, unde s-ar putea impune purtarea măștii în spațiu deschis în anumite intervale orare. Trebuie să intervenim cu reguli în zonele de distracție, unde măsurile nu se respectă. Trebuie să ne concentrăm pe relansarea economia. Aceasta e calea firească pentru revenirea la normal. În continuare suntem pe această poziție. Programul pentru terase până la ora 23 este tot în sprijinul populației în lupta cu coronavirus.”
Totodată șeful Cancelariei a precizat că aproximativ 1.000 de români și-au pierdut locul de muncă în perioada pandemiei.
Ionel Dancă: „Avem o propagandă minicnoasă a PSD legată de șomeri. Prin măsurile guvernamentale am reușit să salvăm locurile de muncă. E vorba de șomajul tehnic. La 20 iulie aveam pese 5 milioane de salariați. Mai puțin de 1.000 de salariați și-au pierdut locurile de muncă într-o perioadă de criză severă.”
Sursa: Realitatea Financiara