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Salina Praid s-a redeschis pentru turisti

Salina Praid s-a redeschis pentru turisti

Salina Praid s-a redeschis pentru turisti

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 11 nov. 2019, 13:44

Situatia muncitorilor ramâne însă incertă și la această oră

Salina Praid din Harghita s-a redeschis pentru turisti la sfârsitul saptamânii trecute.

Situatia muncitorilor ramâne însă incertă și la această oră. Liderul celor 120 de angajati spune ca asteapta asigurari oficiale ca se vor acorda voucherele de vacanta si abia apoi se va relua munca de exploatare. Pâna atunci continua protestul spontan.

Între timp, comerciantii din Praid au fost afectati de închiderea temporara a salinei, dar sâmbata si duminica s-au bucurat alaturi de turisti de redeschidere obiectivului.

Angajatii Salinei Praid au încetat activitatea de exploatare a sarii la începutul saptamânii trecute, dupa care salina a fost închisa si pentru turisti.

Salariatii sunt nemutumiti ca nu si-au primit voucherele de vacanta pentru 2019, banii fiind dirijati pentru restructurare si acordare de plati compensatorii la Exploatarea miniera Râmnicu Vâlcea, scrie radiomures.ro.

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