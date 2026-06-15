Acuzații explozive la adresa lui Viktor Orban: „A mințit despre politica anti-migrație”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 18:50

Acuzații de amploare au fost lansate la adresa premierului ungar Viktor Orban, după ce opoziția a susținut că guvernul de la Budapesta ar fi ascuns existența unei facilități destinate migranților, în timp ce oficial promova o politică fermă împotriva imigrației.

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