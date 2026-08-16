Aproape 500 de persoane care erau urmărite prin Sistemul Informatic Schengen, depistate în România

Publicat 16 aug. 2026, 13:26 Sursă realitatea.net

Polițiștii au localizat pe teritoriul țării noastre, în perioada 7-13 august, 490 de persoane care fac obiectul unor semnalări în SIS (Sistemul Informatic Schengen), în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională - Inspectoratul General al Poliției Române.

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