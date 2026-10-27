Bombă din al Doilea Război Mondial descoperită în Harghita

Publicat 27 oct. 2026, 10:04 Sursă stiripesurse

O muniție neexplodată din perioada celui de-al Doilea Război Mondial a fost găsită luni, 26 octombrie 2026, în satul Hodoșa, comuna Sărmaș, în timpul unor lucrări de extindere a rețelei de gaz.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre bomba harghita