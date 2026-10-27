Bombă din al Doilea Război Mondial descoperită în Harghita

O muniție neexplodată din perioada celui de-al Doilea Război Mondial a fost găsită luni, 26 octombrie 2026, în satul Hodoșa, comuna Sărmaș, în timpul unor lucrări de extindere a rețelei de gaz.
Echipa de muncitori care efectua săpăturile pentru infrastructura de gaz a identificat obiectul suspect. La fața locului a intervenit imediat o echipă specializată pirotehnică, responsabilă cu cercetarea terenului și asigurarea zonei.
Verificările au confirmat că este vorba despre o bombă de aruncător de calibru 82 mm. Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și va fi depozitată pentru a fi distrusă ulterior, conform procedurilor legale în vigoare.
Pompierii au transmis un avertisment către cetățeni: orice element de muniție neexplodată nu trebuie atins, mutat sau transportat. Persoanele care descoperă astfel de obiecte trebuie să părăsească imediat zona și să alerteze autoritățile prin apelul unic de urgență 112.