Crește bilanțul victimelor dublului seism din Venezuela: peste 3.300 de morți

Publicat 6 iul. 2026, 07:51 Sursă realitatea.net

Autoritățile din Venezuela au revizuit bilanțul victimelor provocate de dublul seism din 24 iunie, anunțând că numărul morților a ajuns la 3.342, iar cel al răniților la 16.740. În același timp, ONU estimează că zeci de mii de persoane sunt încă dispărute.

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