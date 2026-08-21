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Deținutul evadat din Baia Mare a fost prins după două zile de căutări
Deținutul evadat a fost prins
Deținutul de 28 de ani Dorel Dorin Moldovan, aflat în custodia Penitenciarului Baia Mare, a fost prins vineri de polițiști, la două zile după ce a evadat de la un punct de lucru exterior din municipiu.
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