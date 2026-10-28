Populația României e în continuă scădere

Populația României după domiciliu a ajuns la 21.557.600 de persoane la 1 iulie 2026, în scădere cu 0,5% față de anul anterior, potrivit datelor provizorii ale INS.
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat miercuri, 28 octombrie, datele provizorii privind evoluția populației după domiciliu. Numărul total al persoanelor cu cetățenie română și domiciliu stabilit pe teritoriul României a înregistrat o reducere de 0,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Din totalul populației, 55,1% locuia în mediul urban, iar 44,9% în mediul rural. Populația din orașe și municipii număra 11.881.100 de persoane, cu 0,9% mai puține decât în iulie 2025. În schimb, scăderea în mediul rural a fost minimă, de doar 0,02%, populația din comune stabilindu-se la 9.676.500 de persoane.
Scăderea mai accentuată a populației masculine
Femeile reprezentau 51,3% din totalul populației după domiciliu. La 1 iulie 2026, numărul acestora era de 11.048.900, cu 54.300 mai puține decât un an înainte. Populația masculină a înregistrat o diminuare mai mare, ajungând la 10.508.700 de persoane, o scădere de 59.600 de indivizi.
Diferența numerică dintre cele două sexe era de 540.200 de persoane în favoarea femeilor.
Intensificarea procesului de îmbătrânire
Structura demografică evidențiază o creștere a ponderii persoanelor vârstnice și o reducere a celei a copiilor. La 1 iulie 2026, populația cu vârsta de peste 65 de ani număra 4.097.700 de persoane, reprezentând 19,0% din total, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de anul anterior.
Populația tânără (0-14 ani) era de 2.944.100 de persoane, o pondere de 13,7%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale. Astfel, numărul vârstnicilor depășea pe cel al copiilor cu 1.153.600 de persoane, respectiv cu 39,2%.
Indicele de îmbătrânire demografică a urcat la 139,2, ceea ce înseamnă că pentru fiecare 100 de copii există 139,2 persoane vârstnice. La 1 iulie 2025, acest indicator era de 135,4.
Vârsta medie și distribuția pe grupe
Vârsta medie a populației după domiciliu a ajuns la 43,4 ani, cu 0,3 ani peste nivelul consemnat în iulie 2025. Vârsta mediană s-a majorat cu 0,5 ani, până la 44,5 ani.
Cea mai mare pondere în structura pe vârste o deținea grupa 45-49 de ani, cu 8,6% din total. În rândul bărbaților, această categorie reprezenta 9,0%, iar în cel al femeilor, 8,2%. Grupa copiilor de 0-4 ani avea cea mai mică pondere, de doar 3,9%.
INS va pune la dispoziția publicului, începând cu 13 noiembrie 2026, datele detaliate pe localități în baza de date online TEMPO. Următorul comunicat statistic privind populația după domiciliu este programat pentru aprilie 2027 și va prezenta situația la 1 ianuarie 2027.