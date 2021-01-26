A fost stabilit programul primului turneu al play-off-ului Ligii I la futsal
A fost stabilit programul primului turneu al play-off-ului Ligii I la futsal
Turneul va avea loc la Galați, în perioada 13-15 februarie
Cele mai bune echipe din Liga I la futsal se pregătesc pentru debutul în lupta pentru titlul de campioană a României!
Comisia de Fotbal în Sală a aprobat programul primului turneu al play-off-ului Ligii I sezonul 2020-2021, care va fi găzduit de Sala Sporturilor „Dunărea” din Galați în perioada 13-15 februarie.
Iată programul meciurilor de la Galați:
Sâmbătă, 13 februarie 2021 – Etapa 1 playoff
13.30 CS United Galați – FK Odorheiu Secuiesc (LIVE YouTube)
16.00 Autobergamo Deva – Imperial WET Miercurea Ciuc (LIVE PROX)
Duminică, 14 februarie 2021 – etapa a 2-a playoff
13.30 FK Odorheiu Secuiesc – Autobergamo (LIVE YouTube)
16.00 Imperial WET – United (LIVE PROX)
Luni, 15 februarie 2021 – etapa a 3-a playoff
13.30 FK Odorheiu Secuiesc – Imperial WET (LIVE YouTube)
16.00 United – Autobergamo (LIVE PROX)
Articol de Adi Dobre / FRF.ro
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