A fost stabilit programul primului turneu al play-off-ului Ligii I la futsal

Turneul va avea loc la Galați, în perioada 13-15 februarie

Cele mai bune echipe din Liga I la futsal se pregătesc pentru debutul în lupta pentru titlul de campioană a României!

Comisia de Fotbal în Sală a aprobat programul primului turneu al play-off-ului Ligii I sezonul 2020-2021, care va fi găzduit de Sala Sporturilor „Dunărea” din Galați în perioada 13-15 februarie.

Iată programul meciurilor de la Galați:

Sâmbătă, 13 februarie 2021 – Etapa 1 playoff

13.30 CS United Galați – FK Odorheiu Secuiesc (LIVE YouTube)

16.00 Autobergamo Deva – Imperial WET Miercurea Ciuc (LIVE PROX)

Duminică, 14 februarie 2021 – etapa a 2-a playoff

13.30 FK Odorheiu Secuiesc – Autobergamo (LIVE YouTube)

16.00 Imperial WET – United (LIVE PROX)

Luni, 15 februarie 2021 – etapa a 3-a playoff

13.30 FK Odorheiu Secuiesc – Imperial WET (LIVE YouTube)

16.00 United – Autobergamo (LIVE PROX)

Articol de Adi Dobre / FRF.ro