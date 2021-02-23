HOCHEI: SC Csíkszereda, victorie fără emoții în campionat

Sport Club Csíkszereda a învins cu 5-0 pe Sapientia U-23

Sport Club Csíkszereda a învins cu 5-0 pe Sapientia U-23, luni, la patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc (FOTO, cu oaspeții în alb-verde), într-un meci din Campionatul Național de hochei pe gheață, scrie Radio Mureș.

Învingătoarea se știa dinainte, doar scorul era o necunoscută. Dar, seria „antrenamentelor” oficiale continuă pentru ciucani, deoarece marți, 23 februarie, sunt programate două jocuri: Sport Club Csíkszereda –

Sportul Studențesc București, de la ora 11:00, tot la patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, și Corona Brașov – Hochey Club Gheorgheni, de la ora 18:30, la patinoarul „Olimpic” din Brașov. Cel de-al doilea meci contează și pentru Erste Liga.

În fotoliul de lider a rămas Hochey Club Gheorgheni – cu 46 de puncte, urmată de CSM Galați – cu 45 de puncte și Corona Brașov – cu 44 de puncte. Sport Club Csíkszereda ocupă locul al patrulea – cu 24 de puncte,

CSA Steaua București se află pe treapta a cincea – cu 19 puncte, Sapientia U-23 staționează pe poziția a șasea – cu 17 puncte, iar ultima clasată este Sportul Studențesc București – fără niciun punct.

SURSĂ: Septimiu Cioloboc / Radio Mureș

Foto: Veres Nándor - sport.szekelyhon.ro