Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, a condus şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru, forul legislativ al Regiunii 7 Centru.

Întrunirea s-a desfăşurat online, fiind ultima din acest an. Totodată, a fost ultima ședință pe care președintele CJ Adrian-Ioan Veştea a prezidat-o din postura de președinte al CDR Centru, funcție pe care a ocupat-o din iunie 2019. În cadrul şedinţei a fost validată componenţa CDR Centru, ca urmare a scrutinului local din 27 septembrie. Trebuie spus că forul legislativ regional este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, la care se adaugă câte un reprezentant al fiecărei categorii de consiliu local (respectiv municipal, orăşenesc şi comunal), din cele şase judeţe, totalizând astfel 24 de membri.Cu acest prilej, membrii CDR au convenit asupra echipei de conducere a forului deliberativ, care se stabileşte prin rotaţie, având un mandat pe o perioadă de un an.

„Ţinând cont de principiul rotaţiei la conducerea CDR a reprezentanţilor celor şase judeţe care compun Regiunea 7 Centru, am predat ştafeta colegului de la Consiliul Judeţean Harghita, Borboly Csaba. Domnia sa va prezida Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru în următorul an, iar eu îl voi seconda din poziţia de vicepreşedinte. Am deţinut preşedinţia CDR timp de un an şi jumătate, în condiţiile în care criza sanitară a amânat organizarea alegerilor locale. Sunt mulţumit de modul cum a decurs mandatul meu la conducerea CDR, perioadă care a coincis, în mod fericit, cu o activitate susţinută a autorităţilor locale din judeţul Braşov în direcţia elaborării cât mai multor proiecte cu finanţare europeană, precum şi creşterii gradului de absorbţie a fondurilor UE pe care le-am avut la dispoziţie pe axele de finanţare pe care am fost eligibili”, a spus preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea.

Membrii CDR au discutat despre activitatea generală a Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru din acest an, dar şi despre proiecţiile privind procesul de dezvoltare regională, începând cu anul viitor.Conducerea executivă a ADR Centru a prezentat o analiză asupra implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, precum şi o informare privind elaborarea documentelor strategice la nivel regional. De asemenea, s-au discutat aspecte legate de elaborarea Programului Operaţional Regional 2021-2017 al Regiunii Centru şi măsurile întreprinse pentru pregătirea următoarei perioade de programare.

Sursa: Realitatea de Harghita