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Actualitate· 1 min citire
FCSB încheie cantonamentul din Olanda cu o victorie. Tavi Popescu a decis amicalul cu Al Jazira
FCSB
FCSB a câștigat cu 1-0 ultimul meci de pregătire din cantonamentul desfășurat în Olanda, învingând formația Al Jazira, antrenată de Cosmin Olăroiu.
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