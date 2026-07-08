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Partidele din fosta coaliție, convocate la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan:”Luni, vreau ca liderii să îmi spună soluția pentru o majoritate”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 8 iul. 2026, 18:27

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că nu va desemna un premier fără majoritate parlamentară și le cere liderilor fostei coaliții să vină luni, la Cotroceni, cu o soluție.

”Vreau ca liderii să îmi spună soluția pentru o majoritate”

”La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o vede și o să le adresez... o să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a spus Nicuțor Dan, la finalul summitului NATO de la Ankara.

Totodată, șeful statului a spus că Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu au susținere, astfel că nu vor fi nominalizați pentru Palatul Victoria.

”Da... Am mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritatea”, a transmis el.

”Nu accept o majoritate cu voturi de la AUR”

Mai mult, liderul de la Cotroceni a a subliniat că nu va accepta un prim-ministru cu susținerea AUR, chiar dacă calculele politice arată că este nevoie și de voturile suveraniștilor pentru ca acesta să treacă de Parlament.

”Nu, nu, nu. Asta vreau să precizez. Și varianta cu domnul Tomac și varianta cu domnul Veștea, pe discuțiile pe care... evident prospective și nu asumate într-un fel sau altul, am avut așteptări rezonabile ca ele să treacă fără voturi de la AUR”, a precizat președintele României.

Reporter: În cazul în care vă vor propune o majoritate și vor spune „Avem nevoie și de voturi, câteva voturi, două-trei de la AUR”, le veți accepta sau nu?

Nicușor Dan: Cred că e prima oară când aud întrebarea asta. Răspunsul este nu.

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