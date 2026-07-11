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Actualitate· 1 min citire
România, lovită de un nou val de vreme extremă: furtuni violente și grindină după caniculă. Noile date ANM
Publicat11 iul. 2026, 09:20
Actualizat11 iul. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS
Mai multe zone din România vor fi lovite de ploi torențiale și grindină în următoarele zile! Nu scăpăm nici de temperaturile ridicate.
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