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Actualitate· 2 min citire
Comisia Europeană, reacție după un an în dosarul vaccinurilor. Documentul‑bombă trimis către DNA
Vlad Voiculescu, Florin Citu, Ioana Mihaila
Publicat9 iul. 2026, 09:59
Actualizat9 iul. 2026, 10:16
SursăRealitate Plus
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat de Comisia Europeană pentru clarificări în dosarul vaccinurilor achiziționate din perioada pandemiei. Lămuririle oferite de Comisia Europeană erau necesare pentru ca procurorii DNA să poată avansa mai rapid în investigația deschisă încă din 2023, potrivit Realitatea Plus.
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